22.05.2019 22:57
»»

Victoria's Secret Meleği Elsa Hosk Bornozlu Fotoğrafıyla Büyüledi!

Model Elsa Hosk, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel model, sosyal medya hesabından kaldığı otelde çektirdiği bornozlu fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.

Bu yıl 72'nci kez düzenlenen Cannes Film Festivali, sinemanın yanı sıra modanın yıldızlarını da ağırlamaya devam ediyor. Adını Victoria's Secret meleği olarak duyuran Elsa Hosk da bunlardan biri oldu. Ünlü model, Cannes'a ulaştıktan sonra yerleştiği otel odasının penceresinde çektirdiği bornozlu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Elsa Hosk'un ABD ile Fransa arasındaki saat farkından ve uzun uçak yolculuğundan etkilendiğini ifade ettiği pozuna takipçilerinden beğeni yağdı. Elan Hosk, bornozlu fotoğraflarına ''Cannes jet lag'' notunu ekledi.

Victoria's Secret Meleği Elsa Hosk Bornozlu Fotoğrafıyla Büyüledi! Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Magazin


YORUMLAR (4)
CEK: Kutu bebek gibi. Ama tabii hileli. kaburgalarını aldırıyorlar bunlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NEYE BAKIYORUM BEN: Peruk giymiş iskelete mi
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
İBRETLER: YAZIK
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz