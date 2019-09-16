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Vida'dan kırmızı kart açıklaması

Beşiktaşlı Vida, Gazişehir Gaziantep maçında gördüğü kırmızı karta dair "Pahalıya mal olan bir hata sonucu takımımı yüzüstü bıraktığım için çok üzgünüm. Taraftarlarımızın kızgınlığını anlıyorum." dedi.

16.09.2019 18:57

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Süper Lig'in 4. haftasında yapılan Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gördüğü için üzgün olduğunu, siyah-beyazlı taraftarın kızgınlığını anladığını belirtti.

"TAKIMIMI YÜZÜSTÜ BIRAKTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Vida, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Pahalıya mal olan bir hata sonucu takımımı yüzüstü bıraktığım için çok üzgünüm. Taraftarlarımızın kızgınlığını anlıyorum ama inanın daima kusursuz bir performans göstermeyi oyunculardan daha çok kimse isteyemez." ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERİYORUM"

Beşiktaş için çok çalışacağını aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Ne var ki hatalar futbolun bir parçası ve böyle durumlarda yapabileceğiniz şey, bunlardan ders çıkarıp bir sonrakinde daha iyi olmak için sıkı bir şekilde çalışmak oluyor. Bunun üstesinden gelip Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Vida'dan kırmızı kart açıklaması

Domagoj Vida, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

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