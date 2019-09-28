Haberler » Spor » Haber

Vida göbeğe, Gökhan Gönül sağa

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı kadrosunu kurdu.

28.09.2019 11:05Vida göbeğe, Gökhan Gönül sağa
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı kadrosunu kurdu. Cezası biten Vida 11'e dönecek, Gökhan Gönül sağ beke geçecek.

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, yarın Trabzon deplasmanında boy gösterecek. Hafta içinde yönetim kurulunun aldığı olağanüstü genel kurul kararı gölgesinde bu maça hazırlanan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Abdullah Avcı, sahaya süreceği 11'i de hemen hemen oluşturdu. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Vida, bu maçta sahadaki yerini alacak. Vida'nın yanında ise Necip forma giyecek. Hırvat oyuncunun dönmesiyle Gökhan Gönül de sağ beke geçecek.

Ljajic'in yerine Oğuzhan

Başakşehir maçında hakeme yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Ljajic'in yokluğunda Oğuzhan ilk 11'de olacak. Avcı'nın gol yollarındaki en önemli kozu ise Burak Yılmaz. Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Karius-Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner - Atiba, Dorukhan, Diaby (Güven), Oğuzhan, N'Koudou - Burak Yılmaz. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:48 Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
14:47 Ali Şen'den derbi yorumu: Vedat Muriqi gol atacak
14:45 Boğaz'da yelkenli şöleni... boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılar
14:40 Sea To Sky Enduro Yarışları
14:32 Yeni Malatyaspor, Antalya deplasmanında
14:27 18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı
14:18 Balıkesirli Habibe judoda dünya şampiyonu oldu