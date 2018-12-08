Vida'ya Yine Penaltı Yok!

İkinci yarının ilk dakikalarında penaltı tartışması yaşandı. Aytemiz Alanyaspor
atağında Merih'in kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlak Domagoj Vida
'nın sağ koluyla buluşurken, Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet uzun süre penaltı bekledi. Hakem Alper Ulusoy
, VAR odasından gelen uyarı üzerine oyunu başlatmadı. Ulusoy, VAR'ın başındaki Barış Şimşek
'le yaptığı kısa görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi. Ulusoy'un kritik pozisyonu izlemek için ekran başına geçmemesi turuncu-yeşilli futbolcuların tepkisini çekti.