08 Aralık 2018, 08:23
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Vida'ya Yine Penaltı Yok!

Vida

Alanyaspor-Beşiktaş maçının ikinci yarının ilk dakikalarında penaltı tartışması yaşandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında penaltı tartışması yaşandı. Aytemiz Alanyaspor atağında Merih'in kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlak Domagoj Vida'nın sağ koluyla buluşurken, Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet uzun süre penaltı bekledi. Hakem Alper Ulusoy, VAR odasından gelen uyarı üzerine oyunu başlatmadı. Ulusoy, VAR'ın başındaki Barış Şimşek'le yaptığı kısa görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi. Ulusoy'un kritik pozisyonu izlemek için ekran başına geçmemesi turuncu-yeşilli futbolcuların tepkisini çekti.
Domagoj Vida geçen hafta Galatasaray'la oynanan derbide de penaltı tartışmasına yol açmış ancak oyun yine devam etmişti. 
ulusoy,Domagoj Vida,Aytemiz Alanyaspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 08:23

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