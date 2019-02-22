'Geleceğin LeBron'u olarak anılan 18 yaşındaki basketbol oyuncusu Zion Williamson'un Nike marka ayakkabısı maç esnasında yırtılınca sakatlandı. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=https://tr.euronews.com/2019/02/22/video-gelecegin-lebron-u-nike-marka-ayakkabisi-mac-esnasinda-yirtilinca-sakatlandi&event=video_description&redir_token=e4hHY1oFFdae061NGJj7NAUeQQ58MTU1MDkzNDM2OUAxNTUwODQ3OTY5&v=1Yl7GPPX3jY' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCMuHx_LOz-ACFYUDhAodNi8HYyj4HUi2vN-ej-PexNUB' data-url='/redirect'q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F22%2Fvideo-gelecegin-lebron-u-nike-marka-ayakkabisi-mac-esnasinda-yirtilinca-sakatlandi&event=video_description&redir_token=e4hHY1oFFdae061NGJj7NAUeQQ58MTU1MDkzNDM2OUAxNTUwODQ3OTY5&v=1Yl7GPPX3jY' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/02/22/vi...</a>