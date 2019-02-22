22 Şubat 2019, 18:06
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Video: 'geleceğin Lebron'u Nike Marka Ayakkabısı Maç Esnasında Yırtılınca Sakatlandı

'Geleceğin LeBron'u olarak anılan 18 yaşındaki basketbol oyuncusu Zion Williamson'un Nike marka ayakkabısı maç esnasında yırtılınca sakatlandı.

'Geleceğin LeBron'u olarak anılan 18 yaşındaki basketbol oyuncusu Zion Williamson'un Nike marka ayakkabısı maç esnasında yırtılınca sakatlandı. …

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Kaynak: Youtube