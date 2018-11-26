ABD'de polis, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırındaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, San Diego'yla Meksika'nın Tijuana kenti arasındaki geçiş noktasında bütün sınır trafiğini de durdurdu…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=QdKuzqheAbg&redir_token=VJAMr1dn3q-892JWPn1jn9dYA618MTU0MzI5ODQzMEAxNTQzMjEyMDMw&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F26%2Fvideo-abd-polisinden-siniri-asmaya-calisan-gocmenlere-gazli-mudahale' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'v=QdKuzqheAbg&redir_token=VJAMr1dn3q-892JWPn1jn9dYA618MTU0MzI5ODQzMEAxNTQzMjEyMDMw&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F26%2Fvideo-abd-polisinden-siniri-asmaya-calisan-gocmenlere-gazli-mudahale' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCMuh7Oaw8d4CFdVI4AodI8oHpij4HUi4g_jC6tmr6UE' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/26/vid...</a>