26 Kasım 2018, 09:00
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Video | ABD Polisinden Sınırı Aşmaya Çalışan Göçmenlere Gazlı Müdahale

ABD'de polis, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırındaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD'de polis, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırındaki duvarı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, San Diego'yla Meksika'nın Tijuana kenti arasındaki geçiş noktasında bütün sınır trafiğini de durdurdu…

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26 Kasım 2018 Pazartesi 09:00