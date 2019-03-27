Video: Ankaralı Seçmen 31 Mart Yerel Seçiminde Oy Verirken Hangi Etmenleri Göz Önünde Bulunduracak?

Kaynak: Euronews.com

Türkiye gündemi aylardır aralıksız olarak süren mitinglere, farklı şirketlerin zaman zaman çelişen seçim anketlerine kilitlendi. Yerel seçimlere sayılı gün kalmışken seçmende nabız yükseldi. Seçimlerde yaklaşık 57,5 milyon seçmen sandık başına gidecek. İstanbul'dan sonra en fazla seçmenin bulunduğu ikinci il olan Ankara'da 3 milyon 922 bin 163 seçmen kayıtlı iken, ilçe bazında en fazla seçmen ise 680 bin 254 seçmen ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunuyor. Dolayısıyla seçimin kaderini belirlemede Ankara'nın önemi bir kat daha artıyor. 2014 yerel seçimlerinde Ankara'da AK Parti'nin adayı Melih Gökçek ile CHP'nin adayı Mansur Yavaş arasında kıran kırana bir mücadele yaşanmış; Yavaş sadece 31.637 oy fark ile kaybetmişti. Bu seçimde Millet İttifakı'nın adayı olarak yeniden belediye başkanlığına talip olan Mansur Yavaş ise, anketlerde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'nin birkaç puan önünde gösteriliyor. Araştırma: Seçmen İstanbul'da inançlı, Ankara ve İzmir'de çalışkan aday istiyor 31 Mart seçimleri: 7 farklı anket firmasının Ankara sonuçları Mansur Yavaş: Türkiye'de ılımlıları temsil ediyorum Peki Ankaralı seçmen hangi kıstaslara göre oy verecek? Sandığa gidecek mi? Tercihini kişiye mi, yoksa kişinin mensup olduğu partiye göre mi belirleyecek? Euronews Türkçe, başkent Ankara'da sokağın nabzını tuttu... Ekonominin gidişatı önemli diyen de var, vatandaşlık görevimi yerine getirmek için sandığa gideceğim diyen de...