10 Aralık 2018, 16:05
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Video | Apple Mağazasını Yağmalayan Sarı Yelekliler Bilgisayar ve Cep Telefonlarını Çaldı

Fransa'nın Bordeaux şehrinde hayat pahalılığını protesto eden bazı sarı yelekli eylemciler kentteki Apple mağazasını yağmaladı.

Fransa'nın Bordeaux şehrinde hayat pahalılığını protesto eden bazı sarı yelekli eylemciler kentteki Apple mağazasını yağmaladı…

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10 Aralık 2018 Pazartesi 16:05