Fransa'nın Bordeaux şehrinde hayat pahalılığını protesto eden bazı sarı yelekli eylemciler kentteki Apple mağazasını yağmaladı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F10%2Fvideo-apple-magazasini-yagmalayan-sari-yelekliler-bilgisayar-ve-cep-telefonlarini-caldi&v=E2Z4XVq5EXg&event=video_description&redir_token=X2HsYELkH10sHSVcrZyv4uRO94V8MTU0NDUzMzUyMkAxNTQ0NDQ3MTIy' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCIzG4vCpld8CFdyUVQodDtIDD0j4ouTV1YuesxM' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F10%2Fvideo-apple-magazasini-yagmalayan-sari-yelekliler-bilgisayar-ve-cep-telefonlarini-caldi&v=E2Z4XVq5EXg&event=video_description&redir_token=X2HsYELkH10sHSVcrZyv4uRO94V8MTU0NDUzMzUyMkAxNTQ0NDQ3MTIy' data-target-new-window='True' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/10/vid...</a>