'Mültecilere Yardım Et' (Help Refugee) vakfının mültecilere direk hediye alma dükkanı Aşkı Seç (Choose Love) yeniden açıldı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=1pZGBDv83OI&redir_token=LUM4wB6nYjyysBdosXx9xvbD9it8MTU0MzQxODEzNUAxNTQzMzMxNzM1&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F27%2Fvideo-aski-sec-multecilere-yil-basi-hediyesi-almak-icin-bir-dukkan' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'v=1pZGBDv83OI&redir_token=LUM4wB6nYjyysBdosXx9xvbD9it8MTU0MzQxODEzNUAxNTQzMzMxNzM1&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F27%2Fvideo-aski-sec-multecilere-yil-basi-hediyesi-almak-icin-bir-dukkan' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCOmh897u9N4CFcumVQodxCkHnyj4HUjiufPfw8CRy9YB' data-target-new-window='True' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/27/vid...</a>