27 Kasım 2018, 18:16
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Video | Aşkı Seç: Mültecilere Yıl Başı Hediyesi Almak İçin Bir Dükkan

"Mültecilere Yardım Et" (Help Refugee) vakfının mültecilere direk hediye alma dükkanı Aşkı Seç (Choose Love) yeniden açıldı.

"Mültecilere Yardım Et" (Help Refugee) vakfının mültecilere direk hediye alma dükkanı Aşkı Seç (Choose Love) yeniden açıldı…

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27 Kasım 2018 Salı 18:16