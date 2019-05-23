Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 400 milyon seçmen Avrupa Parlamentosu'nda 5 yıl boyunca görev yapacak olan 751 parlamenteri belirleyecek. 28 AB ülkesinde 4 gün boyunca sürecek olan oy verme işlemi başladı
. Fransa, Almanya, Hollanda ve daha bir çok ülkeden seçimlere katılan Türk asıllı adaylar da var
.
Peki Avrupa Parlamentosu seçimleri Brüksel'de yaşayan Türk vatandaşları için ne ifade ediyor? Oy kullanacaklar mı? euronews nabız yokladı.
Brüksel
, Avrupa
, Dünya
Kaynak: Euronews.com