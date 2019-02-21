21 Şubat 2019, 08:06
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Video : Bangladeş'te Yangın: 70 Ölü, Sayı Artabilir

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti .

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti …

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Kaynak: Youtube