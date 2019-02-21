Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=Xmi7AxhwkHs&redir_token=kxjV3O_CcUbF3lhX6a_Q8LtqUSd8MTU1MDgxMTk1NEAxNTUwNzI1NTU0&q=https://tr.euronews.com/2019/02/21/video-bangladeste-yangin-70-olu-say-artabilir' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCIm9o-6GzOACFURXmAodNccI_Cj4HUj7oMLDseCutF4' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'event=video_description&v=Xmi7AxhwkHs&redir_token=kxjV3O_CcUbF3lhX6a_Q8LtqUSd8MTU1MDgxMTk1NEAxNTUwNzI1NTU0&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F21%2Fvideo-bangladeste-yangin-70-olu-say-artabilir' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/02/21/vi...</a>