04 Aralık 2018, 15:45
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Video | Boğazına Plastik Poşet Takılan Kaplumbağanın Kurtarılma Anı

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası plastik atıkların son kurbanlarından biri oldu.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası plastik atıkların son kurbanlarından biri oldu. Kaplumbağanın yardımına koşan kurtarma ekipleri hayvanın boğazına takılan plastik poşeti küçük bir operasyonla çıkardı.…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/04/vid... Cape Town,Güney Afrika
04 Aralık 2018 Salı 15:45