Güney Afrika'nın Cape Town kentinde kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası plastik atıkların son kurbanlarından biri oldu. Kaplumbağanın yardımına koşan kurtarma ekipleri hayvanın boğazına takılan plastik poşeti küçük bir operasyonla çıkardı.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=dJ4h9b1t9Qo&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F04%2Fvideo-bogazina-plastik-poset-takilan-kaplumbaganin-kurtarilma-ani&redir_token=i6L7EuDxfZsqtxtXgrmfWAEHWHJ8MTU0NDAxMzkyN0AxNTQzOTI3NTI3' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CCgQ6TgYACITCLvjzJ6aht8CFZqRVQodi1AC3EiK6rfr276Iz3Q' data-url='/redirect'event=video_description&v=dJ4h9b1t9Qo&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F04%2Fvideo-bogazina-plastik-poset-takilan-kaplumbaganin-kurtarilma-ani&redir_token=i6L7EuDxfZsqtxtXgrmfWAEHWHJ8MTU0NDAxMzkyN0AxNTQzOTI3NTI3' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/04/vid...</a>