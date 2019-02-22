22 Şubat 2019, 19:26
»»

Video: Brüksel'de Mankenler Çikolata Kıyafetleriyle Podyumda

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tamamen veya kısmen çikolatadan üretilen kıyafetleri giyinen mankenler podyuma çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tamamen veya kısmen çikolatadan üretilen kıyafetleri giyinen mankenler podyuma çıktı. Etkinlik kapsamında hazırlanan 13 çikolatadan elbiseyi mankenler tanıttı…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/22/vi... Belçika, Brüksel, Genel
Kaynak: Youtube