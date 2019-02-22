Belçika'nın başkenti Brüksel'de tamamen veya kısmen çikolatadan üretilen kıyafetleri giyinen mankenler podyuma çıktı. Etkinlik kapsamında hazırlanan 13 çikolatadan elbiseyi mankenler tanıttı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=8gaaraoxS9I&redir_token=HJQ_-nGkPCHzDCI5ify37yYb1kl8MTU1MDkzOTE2MEAxNTUwODUyNzYw&event=video_description&q=https://tr.euronews.com/2019/02/22/video-bruksel-de-mankenler-cikolata-kiyafetleriyle-podyumda' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'v=8gaaraoxS9I&redir_token=HJQ_-nGkPCHzDCI5ify37yYb1kl8MTU1MDkzOTE2MEAxNTUwODUyNzYw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F22%2Fvideo-bruksel-de-mankenler-cikolata-kiyafetleriyle-podyumda' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCP-zk9_gz-ACFVFOmAodmbIOMCj4HUjSl8XR2tWmg_IB' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/02/22/vi...</a>