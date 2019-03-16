16 Mart 2019, 15:10
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Video: Cami Saldırıları Hakkındaki Açıklamaları ile Tepki Çeken Senatöre Yumurtalı Saldırı…

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in başında bir genç yumurta kırdı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in başında bir genç yumurta kırdı…

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Kaynak: Youtube