Haberler» Dünya» Haber

Video | Canlı yayında siyahi iş arkadaşını gorile benzetti, tepkiler üzerine ağlayarak özür diledi

Beyaz haber sunucusu canlı yayında siyahi iş arkadaşını gorile benzetti. Sunucu kadın tepkiler üzerine göz yaşları içinde özür diledi.

28.08.2019 18:45 Video | Canlı yayında siyahi iş arkadaşını gorile benzetti, tepkiler üzerine ağlayarak özür diledi
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber sunucusu canlı yayında siyahi iş arkadaşını gorile benzetti. Sunucu kadın tepkiler üzerine göz yaşları içinde özür diledi.

Olay ülkenin Oklahoma kentinde yayın yapan KOCO-5 kanalında meydana geldi. Sabah haberlerini sunan Alex Housden, ekranda bebek gorille ilgili bir haberin videosu dönerken, programı birlikte sunduğu siyahi arkadaşı Jason Hackett'e dönerek "biraz sana benziyor" dedi. Bu sırada Hackett'ın da "evet biraz benziyor" şeklinde gülerek cevap verdiği anlar sosyal medyada sert eleştirilere hedef oldu.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
18:45   Video | Canlı yayında siyahi iş arkadaşını gorile benzetti, tepkiler üzerine ağlayarak özür diledi
18:45   ABD'ye vize başvurusunda hangi sosyal medya hesaplarının bildirilmesi isteniyor?
18:33   Küba'da çocukların traktör römorkundaki havuz keyfi
18:18   Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: Gürcistan Avrupa'yı seçti
18:15   Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: Gürcistan Avrupa'yı seçti
17:42   İspanya'daki geleneksel festivalde 145 ton domates havada uçuştu
17:42   İngiltere'de düzenlenen otomobille uzun atlama yarışları renkli görüntülere sahne oldu