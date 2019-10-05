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Video çekip yurt dışına kaçan doktor, geride bine yakın mağdur bıraktı

Tüp bebek uzmanı Doktor Mustafa Acet, "Hekimliği bırakıyorum, hastayım" diye bir video çekip yurt dışına kaçtı. Kliniğini ve sosyal medya hesaplarını kapatan Acet, geride bine yakın mağdur bıraktı.

05.10.2019 10:11

İstanbul'da tüp bebek doktoru Mustafa Acet, hekimliği bıraktığını video ile duyurdu ve yurtdışına gitti. Evlat hasreti çeken yüzlerce hastası yıkıldı.

"HEKİMLİĞİ BIRAKIYORUM, HASTAYIM"

TÜP bebek uzmanı Doktor Mustafa Acet, "Hekimliği bırakıyorum, hastayım" diye bir video çekip, İstanbul Şişli'deki kliniğini ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Ardından da tedavi için yurtdışına gitti. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan yüzlerce aile ise doktorlarının gidişiyle yıkıldı.

"SAYILARI BİNE YAKLAŞAN MAĞDUR VAR"

Mağdur ailelerden biri de Yücel Onur- Betül Çağlar çifti. Yücel Onur Çağlar, "Sayıları bine yaklaşan mağdur var. Hayatlarımızı karartan bu kişi hakkında çok sayıda dava açıldı. 5 yıldır tedavi görüyorduk. Yaptığı gereksiz ameliyatlarla insanların çocuk sahibi olma hayallerini çalan bu kişi bizi de mağdur etti. Şimdi tedavimizi yapan doktor eşimin rahminin geri dönülmez şekilde zarar gördüğünü söyledi" dedi.

"20 BİN LİRA HARCADIM"

Diğer bir mağdur S.D. (33 ) ise 5 yıldır evlat hasreti yaşadığını belirterek, "2.5 yıldır tedavi oluyordum. Erzurum'dan İstanbul'a tedavi olmak için geliyordum. 20 bin lira harcadım. 'Tüp bebeğe ihtiyacın yok, ameliyat yapacağım. Bir yıla kadar hamile kalırsın' dedi. Menopoza girdim. Beni yeniden muayeneye çağırdı. Ama kendisi ortada yok. Psikolojim bozuldu. O kadar insanın umudunu çaldı" diye isyan etti.

Bu arada internette 'Acetto- Mustafa Acet ve ekibinin mağdurları' adında grup oluşturuldu. Mağdurlar, bu sayfa üzerinden şikayetlerini dile getiriyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Sabah

Video çekip yurt dışına kaçan doktor, geride bine yakın mağdur bıraktı

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(8)
KÜBRA:DOKTORLARDA HASTA OLABİLİR. . AYRICA ADAM BELKİDE KANSER OLDU VE TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINA KOŞTU. . SİZİMİ DÜŞÜNECEKTİ. ONDAN MEMNUN KALMASAYDINIZ ZATEN OKADAR YIL AYNI DOKTORA GİTMEZDİNİZ. . BELLİ Kİ MEMNUNDUNUZ. . ŞİMDİ ADAM KENDİNİ DÜŞÜNÜNCE İYİCE ÇİRKEFLEŞTİNİZ. . YAZIK
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5 3
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0131:niye üzülüyorsunuz anlamadim, adamdan sikayetcisiniz yalan dolan yapiyor diye bari bundan sonraki hastalar magdur olmayacak. . birakin simdi gittigi yerdekiler düsünsün. . . .
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GÜL:Onca yetim varken derdiniz ne? Sizin genleriniz o kadarmi degerli?
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10 18
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SAD:ne alakası var dingiz kadın
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0 5
TS:Lan nasıl insanlarsınız siz, adam kanser olmuş belli. Tedavi olmaya gitmiş. Koyun can derdinde kasap et derdinde!!!
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NUR:Doktor Bey e sağlık diliyorum. İnsan halinden anlamayan bencil mağdurlara da Allah versin!
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DJ BORİS BREJCHA:BU DA TÜPBANK .
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DEDE:Sepemlerde şakatlik olabilir dikkat edin hastamı araçtirilmalı lazım boyle şeyler çok goruldu
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