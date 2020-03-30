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Video | Covid-19 ölümün yanında geriye telafisi olmayan acılar bırakıyor

Covid-19'un en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da Calvache ailesi bu dramı en derinden yaşayanlardan. Bir hastane odasında babasını kaybeden, annesi diğer bir odada tedavi gören Encarni Calvache, "Babama hoşçakal diyememek, anneme sarılmamak" diyerek özetliyor acısını.

30.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:14
Video | Covid-19 ölümün yanında geriye telafisi olmayan acılar bırakıyor

Dünyayı saran Covid-19 salgınında can kayıplarının acısı çok daha acı. Hastalığa yenik düşenler, son nefeslerini yalnız veriyor, yakınlarını kaybedenler yitirdiklerinin yanında olamıyor.


Salgının en fazla etkilediği ülkelerde yaşamını yitirenler, cenaze törenleri düzenlenmeden sessizce, apar topar, tanımadıkları görevlilerce toprağa veriliyor ya da yakılıyor. Hastalığın yayılmasını engellemek için alınan önlemler, insan hayatında telafisi olmayan anılar bırakıyor.

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Dünya
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