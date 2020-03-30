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Video | Covid-19 ölümün yanında geriye telafisi olmayan acılar bırakıyor

Covid-19'un en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da Calvache ailesi bu dramı en derinden yaşayanlardan. Bir hastane odasında babasını kaybeden, annesi diğer bir odada tedavi gören Encarni Calvache, "Babama hoşçakal diyememek, anneme sarılmamak" diyerek özetliyor acısını. View on euronews.

30.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:57
Covid-19'un en fazla can aldığı ülkelerden İspanya 'da Calvache ailesi bu dramı en derinden yaşayanlardan. Bir hastane odasında babasını kaybeden, annesi diğer bir odada tedavi gören Encarni Calvache, "Babama hoşçakal diyememek, anneme sarılmamak" diyerek özetliyor acısını. View on euronews Video | Covid-19 ölümün yanında geriye telafisi olmayan acılar bırakıyor

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya
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