08.07.2019 12:07
Haberler» Dünya» Haber

Video | Danimarka göçmenlere memleketlerine geri dönmeleri için para teklif ediyor

Video | Danimarka göçmenlere memleketlerine geri dönmeleri için para teklif ediyor

Danimarka'da yaşayan binlerce mülteci ve göçmenin eline son günlerde hükümet tarafından gönderilen bir mektup geçti. Kendilerinin ya da ailelerinin doğduğu ülkeye geri dönmeleri karşılığında 140 bin Danimarka Kronu (18.756 euro) teklif ediliyor.

Danimarka'da yaşayan binlerce mülteci ve göçmenin eline son günlerde hükümet tarafından gönderilen bir mektup geçti. Kendilerinin ya da ailelerinin doğduğu ülkeye geri dönmeleri karşılığında 140 bin Danimarka Kronu (18.756 €) teklif ediliyor. Mektuba göre, zorunlu olmayan bu teklifi kabul edenlerin yol masrafları, sağlık harcamaları da devlet tarafından karşılanıyor.

"Vatana geri dönüş" adı verilen bu teklif aslında birkaç yıldır mevcut. Ancak daha önceki hükümet belediyelere bu mektubu ilgili herkese gönderme zorunluluğu getirmişti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Danimarka, Hükümet, Dünya

Son Dakika Haberleri
12:53   Hunt: Elçinin sözleri kendi kişisel görüşü
12:52   Hindistan'da otobüs kanala düştü: En az 29 ölü, 18 yaralı
12:52   Yolcularının kişisel bilgilerini çaldıran British Airways'e rekor ceza: 205 milyon euro
12:37   ALS hastalığına dikkat çekmek için Belçika'dan Japonya'ya pedal çeviriyor
12:37   Levent Baştürk: SETA Raporu açık bir şekilde fişleme, şeytanlaştırma ve hedef gösterme
12:37   Fransız devletinin Paris'teki terör saldırılarının zanlısı Abdeslam'a tazminat ödediği ortaya çıktı
12:37   Uzaya çıkan ilk siyahi Afrikalı olacaktı; motosiklet kazasında hayatını kaybetti