17 Kasım 2018, 23:25
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Video | Fransa'da Akaryakıt Zammına Dev Protesto: 2 Bin Noktada 283 Bin Eylemci

Fransa genelinde 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıt zamları protesto edildi.

Fransa genelinde 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıt zamları protesto edildi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 227 kişinin de yaralandığını söyledi…

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17 Kasım 2018 Cumartesi 23:25