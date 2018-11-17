Fransa genelinde 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıt zamları protesto edildi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 227 kişinin de yaralandığını söyledi…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F17%2Ffransa-da-akaryakit-zammini-protesto-eden-sari-yeleklilerden-biri-hayatini-kaybetti&redir_token=Q_84a0dfXSZ1lp_eBZSUaJ9v8cp8MTU0MjU3MjcyOEAxNTQyNDg2MzI4&event=video_description&v=3tXW2mo4nFA' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F17%2Ffransa-da-akaryakit-zammini-protesto-eden-sari-yeleklilerden-biri-hayatini-kaybetti&redir_token=Q_84a0dfXSZ1lp_eBZSUaJ9v8cp8MTU0MjU3MjcyOEAxNTQyNDg2MzI4&event=video_description&v=3tXW2mo4nFA' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDAQ6TgYACITCJqcsa2h3N4CFRIc4Aod0UwElyj4HUjQuOLRptv16t4B' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/17/fra...</a>