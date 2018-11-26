Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları bir haftayı aşkın süredir protesto eden 'Sarı Yelekliler' hafta sonu başkent Paris'in en gözde bulvarlarından Champs-Elysees'de polisle karşı karşıya geldi.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=J0MP5JPInlQ&redir_token=eYsyaOihYgYubZdyY3f_t5Ob1Oh8MTU0MzMzOTI0NEAxNTQzMjUyODQ0&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F26%2Fvideo-fransiz-halki-hayat-pahaliligina-isyan-ediyor-sari-yelekliler-hareketi' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDAQ6TgYACITCO-51uzI8t4CFU1a4AodVXwEiSj4HUjUvKKeyfzDoSc' data-url='/redirect'v=J0MP5JPInlQ&redir_token=eYsyaOihYgYubZdyY3f_t5Ob1Oh8MTU0MzMzOTI0NEAxNTQzMjUyODQ0&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F26%2Fvideo-fransiz-halki-hayat-pahaliligina-isyan-ediyor-sari-yelekliler-hareketi' data-target-new-window='True' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/26/vid...</a>