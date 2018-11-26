26 Kasım 2018, 20:21
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Video | Fransız Halkı Hayat Pahalılığına İsyan Ediyor: Sarı Yelekliler Hareketi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları bir haftayı aşkın süredir protesto eden "Sarı Yelekliler" hafta sonu başkent Paris'in en gözde bulvarlarından Champs-Elysees'de polisle karşı karşıya geldi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları bir haftayı aşkın süredir protesto eden "Sarı Yelekliler" hafta sonu başkent Paris'in en gözde bulvarlarından Champs-Elysees'de polisle karşı karşıya geldi.…

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26 Kasım 2018 Pazartesi 20:21