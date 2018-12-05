Fransa'da akaryakıt zamanları sonrası başlayan 'Sarı Yelekliler' protestolarında güvenlik güçlerinin eylemcilere karşı sert müdahalesi dikkat çekti. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F05%2Fvideo-fransiz-polisinin-sar-yelekliler-e-sert-mudahalesi-kamerada&redir_token=SzMiYGJDeSYOszFX4RJTKTdmTl58MTU0NDEyMDE0M0AxNTQ0MDMzNzQz&event=video_description&v=fTb76NexGyI' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDAQ6TgYACITCJTnkvalid8CFUJ34AodhPEN2Cj4HUiitsS9jf2-m30' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F05%2Fvideo-fransiz-polisinin-sar-yelekliler-e-sert-mudahalesi-kamerada&redir_token=SzMiYGJDeSYOszFX4RJTKTdmTl58MTU0NDEyMDE0M0AxNTQ0MDMzNzQz&event=video_description&v=fTb76NexGyI' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/05/vid...</a>