05 Aralık 2018, 21:16
»»

Video | Fransız Polisinin 'sarı Yelekliler'e Sert Müdahalesi Kamerada

Fransa'da akaryakıt zamanları sonrası başlayan 'Sarı Yelekliler' protestolarında güvenlik güçlerinin eylemcilere karşı sert müdahalesi dikkat çekti.

Fransa'da akaryakıt zamanları sonrası başlayan 'Sarı Yelekliler' protestolarında güvenlik güçlerinin eylemcilere karşı sert müdahalesi dikkat çekti. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/05/vid... Fransa
05 Aralık 2018 Çarşamba 21:16