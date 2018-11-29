29 Kasım 2018, 21:46
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Video | Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı: Ab'ye Yaklaşmak İstiyoruz, Putin'in Tehditleri...

Gürcistan'da yeni seçilen kadın cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesi için en önemli önceliklerinin Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

Gürcistan'da yeni seçilen kadın cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesi için en önemli önceliklerinin Avrupa Birliği olduğunu söyledi. Zurabişvili ayrıca Rusya'ya karşı Avrupalı, Amerikalı ve NATO ortaklarından yardım istedi…

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29 Kasım 2018 Perşembe 21:46