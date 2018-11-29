Gürcistan'da yeni seçilen kadın cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesi için en önemli önceliklerinin Avrupa Birliği olduğunu söyledi. Zurabişvili ayrıca Rusya'ya karşı Avrupalı, Amerikalı ve NATO ortaklarından yardım istedi…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=xSVi9XmdMho&event=video_description&redir_token=R8A8FyzalUEa_eGrUEy3CDBIFcp8MTU0MzYwMzUzOEAxNTQzNTE3MTM4&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F29%2Fvideo-gurcistanin-yeni-cumhurbaskani-ab-ye-yaklasmak-istiyoruz-putin-in-tehditleri-suruyor' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CCkQ6TgYACITCJWI5rWh-t4CFQ1j4Aodyg4G7Uia5PTM197YksUB' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'v=xSVi9XmdMho&event=video_description&redir_token=R8A8FyzalUEa_eGrUEy3CDBIFcp8MTU0MzYwMzUzOEAxNTQzNTE3MTM4&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F29%2Fvideo-gurcistanin-yeni-cumhurbaskani-ab-ye-yaklasmak-istiyoruz-putin-in-tehditleri-suruyor' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/29/vid...</a>