Video | Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü
Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Hindistan Tren Yolları, 5 bin vagonon koronavirüsle mücadele kapsamında hastane olarak kullanılacağını açıkladı.
01.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:59
Hindistan 'da tren vagonları, Covid-19 hastaları için hastane odasına çevrildi.
Ülkede hasta kapasitesi neredeyse dolan hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve virüsün ülkede yayılmasına engel olmak adına vagonlar karantina merkezleri olarak kullanılacak.
Ülkede hasta kapasitesi neredeyse dolan hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve virüsün ülkede yayılmasına engel olmak adına vagonlar karantina merkezleri olarak kullanılacak.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, Dünya