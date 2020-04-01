Video | Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü
Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü.
01.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:09
Hindistan 'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Hindistan Tren Yolları, 5 bin vagonon koronavirüsle mücadele kapsamında hastane olarak kullanılacağını açıkladı.View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, Dünya