Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Video | Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü

Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü.

01.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:09
Hindistan 'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü. Hindistan Tren Yolları, 5 bin vagonon koronavirüsle mücadele kapsamında hastane olarak kullanılacağını açıkladı.View on euronews
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Video | Hindistan’da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Video | Hindistan'da tren vagonları Covid-19 tedavi merkezlerine dönüştürüldü - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
ABD’de kafaları karıştıran korona araştırması: 8 metre uzağa gidebilir Haberler
ABD'de kafaları karıştıran korona araştırması: 8 metre uzağa gidebilir
Suudi Arabistan’dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Haberler
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktor kayıplara karıştı Haberler
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktor kayıplara karıştı
90 yaşında virüsten hayatını kaybetti! Yaptığı fedakarlık yürek dağladı Haberler
90 yaşında virüsten hayatını kaybetti! Yaptığı fedakarlık yürek dağladı
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Son Dakika Dünya Haberleri

19:18: Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler - Haberler 19:18: TBMM Genel Kurulu - Haberler 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi - Haberler 19:17: Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti - Haberler 19:17: İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler 17:43: Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi - Haberler 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:19: ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz