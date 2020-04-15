Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Video ile yeteneğini göster

Dünya çapında bu figürleri en fazla sayıda olacak şekilde sergileyen katılımcılar ise Red Bull BC One Dünya Finali'ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

15.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:31
Video ile yeteneğini göster

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl ilk kez sosyal medyaya da taşıyor. Red Bull BC One Breaking Records yarışması ile bu sayede evinde dans etmeye devam edenlere de yeteneklerini gösterme şansı sunuluyor. 18 yaş ve üstü herkes, videosunu yükleyerek başvuru yapabiliyor.

Sosyal medyada becerilerini göstermek isteyen katılımcılardan beklenen ise 14 -30 Nisan tarihleri arasında 90s ve 30 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında ise Air Flares ismiyle bilinen iki imza figürü en fazla sayıda gerçekleştirmek. Elbette katılımcıların bu imza hareketlerdeki becerilerini de birer video ile göstermesi şart.

Katılımcılar bu unutulmaz deneyime dahil olmak için breakdans dünyasından iki imza hareketi, maksimum sayıda yapmaya çalışacakları bir videoya kaydedecek. Ardından videoyu Instagram üzerinden '@redbullbcone' ve '@redbulltr' hesaplarını etiketleyerek ve "#redbullbreakingrecords" etiketini kullanarak paylaşacak.

Şimdiye kadar 30'u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One'ın yalnızca sosyal medya üzerinden gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Red Bull, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı Haberler
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Güncel ››Video ile yeteneğini göster - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:57: Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden "Dünya Sanat Günü"ne özel sanal sergi - Haber 11:57: CEZAEVLERİNDE TAHLİYELER DEVAM EDİYOR - Haber 11:56: Kanun yürürlüğe girdi; İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 11:56: Balıkesir'de yasağa uymayanlara ceza yağdı - Haber 11:56: Büyükşehirin ilçelere denzenfekte çalışması devam ediyor - Haber 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin