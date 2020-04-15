Video ile yeteneğini göster

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl ilk kez sosyal medyaya da taşıyor. Red Bull BC One Breaking Records yarışması ile bu sayede evinde dans etmeye devam edenlere de yeteneklerini gösterme şansı sunuluyor. 18 yaş ve üstü herkes, videosunu yükleyerek başvuru yapabiliyor.

Sosyal medyada becerilerini göstermek isteyen katılımcılardan beklenen ise 14 -30 Nisan tarihleri arasında 90s ve 30 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında ise Air Flares ismiyle bilinen iki imza figürü en fazla sayıda gerçekleştirmek. Elbette katılımcıların bu imza hareketlerdeki becerilerini de birer video ile göstermesi şart.

Katılımcılar bu unutulmaz deneyime dahil olmak için breakdans dünyasından iki imza hareketi, maksimum sayıda yapmaya çalışacakları bir videoya kaydedecek. Ardından videoyu Instagram üzerinden '@redbullbcone' ve '@redbulltr' hesaplarını etiketleyerek ve "#redbullbreakingrecords" etiketini kullanarak paylaşacak.

Şimdiye kadar 30'u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One'ın yalnızca sosyal medya üzerinden gerçekleşecek.