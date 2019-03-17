17 Mart 2019, 21:01
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Video | İngiliz Semazen Cemal'in Londra'dan İstanbul'a Uzanan Yolculuğu

Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da göçmenlere yardım eli uzatıyor.

Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da göçmenlere yardım eli uzatıyor.…

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Kaynak: Youtube