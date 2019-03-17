Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da göçmenlere yardım eli uzatıyor.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=ggBqRjJrboi0a6eiMxd6ytNCgil8MTU1MjkzMjAyOUAxNTUyODQ1NjI5&v=i1zMup0g6UU&q=https://tr.euronews.com/2019/03/17/video-ingiliz-semazen-cemal-londra-dan-istanbul-a-uzanan-yolculugu-mevlevi-islam-i-secti&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDIQ6TgYACITCPTHj-HgieECFUZhmAodOVkFlij4HUjF0oPpqZezrosB' data-url='/redirect'redir_token=ggBqRjJrboi0a6eiMxd6ytNCgil8MTU1MjkzMjAyOUAxNTUyODQ1NjI5&v=i1zMup0g6UU&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F17%2Fvideo-ingiliz-semazen-cemal-londra-dan-istanbul-a-uzanan-yolculugu-mevlevi-islam-i-secti&event=video_description' data-target-new-window='True' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/03/17/vi...</a>