Video: İngiltere'nin Birmingham Kentinde Beş Camiye Balyozlarla Saldırı Düzenlendi

İngiltere
'de beş camiye balyozlarla saldırı düzenlendi. İngiltere'nin Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde beş camiye saldırı düzenlendi. Perşembe erken saatlerde gerçekleşen olaylarda elinde balyoz olan kişi veya kişiler camileri hedef aldı. Camilerde maddi hasar meydana gelirken şu ana kadar olaydan etkilenen bir kişi bildirilmedi. Şiddet olayları başta Birmingham olmak üzere ülkedeki Müslümanlarda endişeye yol açtı. İngiltere İçişleri Bakanı
Sajid Javid camilere saldırıların "derin bir endişe ve üzüntü yarattığını" söyledi. Javid, ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı. 2011 verilere göre kent nüfusunun yüzde 22'si Müslüman. Yerel saatle sabaha karşı 02: 30'da polise gelen ihbarda bir adamın elindeki balyozla caminin camlarını kırdığı bildirildi. İlerleyen saatlerde başka camiilerde de şiddet olaylarının yaşandığı ve saldırı düzenlenen camii sayısının beş olduğu ortaya çıktı. Bakan Javid Twitter
üzerinden yaptığı açıklamada saldırıların sebebinin polis tarafından araştırıldığını belirterek "Ancak nefret davranışlarının bizim toplumumuzda kesinlikle yeri yok." dedi. Hodge Hill
Meclis Üyesi Majid Mahmood, Twitter üzerinden paylaştığı video ile camide meydana gelen hasarın görüntülerini paylaştı. Mahmood "Christ Church'teki (Yeni Zelanda
) terörist saldırının ardından Müslümanların korktuğunu söylemiştim." dedi.
İngiltere, Dünya
Kaynak: Euronews.com