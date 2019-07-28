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Video - İskandinavya'da son yarım yüzyılın sıcaklık rekoru kırıldı

Avrupa'da yaz aylarında aşırı sıcaklıkların yaşanması İskandinav ülkelerini de etkiledi.

28.07.2019 21:33
Video - İskandinavya'da son yarım yüzyılın sıcaklık rekoru kırıldı
Avrupa'da yaz aylarında aşırı sıcaklıkların yaşanması İskandinav ülkelerini de etkiledi. Kuzey Kutbu'na yakın olan ve soğuk iklimiyle bilinen Norveç'te 35.6 derece ölçülen hava sıcaklığı son 49 yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Finlandiya'da rekor sıcaklık 33,6 derece olarak ölçüldü

Norveç, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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