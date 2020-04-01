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İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu

Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'dan umutlandıran bir haber geldi. Ülkede koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki bir hastanın iyileştiği bildirildi. Hastaneden taburcu olan hastanın sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak uğurlandığı anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

01.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:32

İspanya 'nın Katalonya bölgesindeki Fundació St Hastanesi, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki erkek hastanın iyileştiğini açıkladı. Sağlık görevlilerinin taburcu edilen hastayı alkışlarla kutladığı anları ise hastane, sosyal medya hesabından paylaştı.

65 YAŞ VE ÜZERİNDE ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Koronavirüs salgınında ölüm riskinin en yüksek olduğu yaş grubu 65 ve üzeri olarak belirlenirken, İspanya'da 93 yaşındaki hastanın virüse yenerek taburcu edilmesi yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz hafta benzer bir haber de İtalya'dan gelmiş, 102 yaşındaki İtalyan Italica Grondona da koronavirüsü yenerek taburcu edilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Avrupa ülkeleri arasında koronavirüsten İtalya ile birlikte en çok etkilenen ülkelerden biri de İspanya oldu. Buz pateni pistlerinin morga çevrildiği İspanya'da yaklaşık 100 bin koronavirüs vakası bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 53 kişi olarak açıklandı.

İspanya’da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya, Güncel

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İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi

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