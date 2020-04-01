İspanya’da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüs salgınında ölüm riskinin en yüksek olduğu yaş grubu 65 ve üzeri olarak belirlenirken, İspanya'da 93 yaşındaki hastanın virüse yenerek taburcu edilmesi yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz hafta benzer bir haber de İtalya'dan gelmiş, 102 yaşındaki İtalyan Italica Grondona da koronavirüsü yenerek taburcu edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Avrupa ülkeleri arasında koronavirüsten İtalya ile birlikte en çok etkilenen ülkelerden biri de İspanya oldu. Buz pateni pistlerinin morga çevrildiği İspanya'da yaklaşık 100 bin koronavirüs vakası bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 53 kişi olarak açıklandı.

Kaynak: Euronews.com