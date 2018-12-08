İtalya'da bir eğlence mekanında çıkan izdiham sonucunda 6 kişi ezilerek hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişiyse yaralandı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=Sc2G02XZBCA&redir_token=ZjAQNW3kf6iDyQ8qFWu29ikmwed8MTU0NDM0MzkzMEAxNTQ0MjU3NTMw&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F08%2Fvideo-italya-da-eglence-mekaninda-izdiham-en-az-6-kisi-ezilerek-oldu' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCL_mmsznj98CFYNi4AodWIkKFkigiOSuttrh5kk' data-url='/redirect'event=video_description&v=Sc2G02XZBCA&redir_token=ZjAQNW3kf6iDyQ8qFWu29ikmwed8MTU0NDM0MzkzMEAxNTQ0MjU3NTMw&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F08%2Fvideo-italya-da-eglence-mekaninda-izdiham-en-az-6-kisi-ezilerek-oldu' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/12/08/vid...</a>