08 Aralık 2018, 11:25
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Video | İtalya'da Eğlence Mekanında İzdiham: En Az 6 Kişi Ezilerek Öldü

İtalya'da bir eğlence mekanında çıkan izdiham sonucunda 6 kişi ezilerek hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişiyse yaralandı.

İtalya'da bir eğlence mekanında çıkan izdiham sonucunda 6 kişi ezilerek hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişiyse yaralandı…

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08 Aralık 2018 Cumartesi 11:25