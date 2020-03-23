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Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor

İtalya'da yerel yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan halk yöneticilere zor zamanlar yaşatıyor

23.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:16
Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor
İtalya 'da yerel yöneticiler, koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan halkla zor zamanlar yaşıyor.

Sık sık sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla insanları evlerinde tutmayan çalışan belediye başkanları zaman zaman sinirlerine yenik düşerken, Bari şehrinin Belediye Başkanı Antonio Decaro çareyi sokağa çıkıp vatandaşları tek tek uyarmakta buldu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya

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