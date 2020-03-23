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Video | İtalya'da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor

İtalya'da yerel yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor.

23.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:06
İtalya 'da yerel yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan halk yöneticilere zor zamanlar yaşatıyorView on euronews
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Video | İtalya’da yöneticiler koronavirüs nedeniyle halkı evde tutmak için yoğun mücadele veriyor

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya

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