Rusya'nın en uç noktalarından Kamçatka, dondurucu soğuk havada bin 343 kilometrelik bir yarışa hazırlanıyor. Etkinlik Kamçatka'nın turizm açısından bel kemiklerinden biri. 16 etaba ayrılan yarışın bu yıl dünya çapından 250 bin ziyaretçiyi cezbetmesi bekleniyor.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=Ui8MvnCJRRCIdo9MVuvt9vhLxgx8MTU1MTI5MTk1NkAxNTUxMjA1NTU2&q=https://tr.euronews.com/2019/02/26/video-kamcatka-da-kiran-kirana-kizakli-kopek-kapismasi&v=zd0OHobHfsk&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCNvElYGD2uACFZsQZAodnE8O_ij4HUjJ_Z226MPD7s0B' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'redir_token=Ui8MvnCJRRCIdo9MVuvt9vhLxgx8MTU1MTI5MTk1NkAxNTUxMjA1NTU2&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F26%2Fvideo-kamcatka-da-kiran-kirana-kizakli-kopek-kapismasi&v=zd0OHobHfsk&event=video_description' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/02/26/vi...</a>