Video: Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor
bulunan İtalya'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyorView on euronews.
14.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:48
bulunan İtalya 'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com
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