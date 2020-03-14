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Video: Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor

bulunan İtalya'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyorView on euronews.

14.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:48
bulunan İtalya 'da evlerinde endişeyle salgının sona ermesini bekleyen insanlar, virüse şarkılarla direniyorView on euronews Video: Karantinaya alınan İtalyanlar koronavirüse şarkılarla direniyor

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya

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