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Video konferans yazılımlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Koronavirüs nedeniyle evden çalışmaların arttığı şu günlerde, video konferans yazılımlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar önem arz ediyor.

06.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:18
Video konferans yazılımlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar
Koronavirüs nedeniyle evden çalışmaların arttığı şu günlerde, video konferans yazılımlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar önem arz ediyor.

Şirketler oldukça uzun bir süredir video konferans yazılımlarını kullanıyorlar ve koronavirüs nedeniyle evden çalışmaların arttığı şu günlerde sürece doğru adapte olabiliyorlar. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, birçok çalışanın, video konferans uygulamalarını sık bir şekilde kullanmadığı için video konferans sırasında uygulanması gereken güvenlik ipuçlarını göz ardı edebildiğini söyledi. Akkoyunlu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Video konferans gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken 5 nokta

Koronavirüs nedeniyle video konferans yazılımlarının kullanımı, bir süre daha yoğun bir şekilde devam edecek. Barbaros Akkoyunlu, video konferans yazılımlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 noktayı açıkladı.

"Giriş bilgilerinizi çok iyi koruyun"

Giriş bilgilerinizi çok iyi korunması gerektiğini aktaran Akkoyunlu, "Video konferans yazılımları üzerinden gerçekleştirilen toplantılara katılım için genellikle doğru kimlik bilgileri üzerinden giriş yapılması gerekmektedir. Bu yüzden, çalışanların bu kimlik bilgilerini her zaman olduğundan daha fazla korumaları gerekiyor. Bu, uzaktan çalışmak için kurulan cihazların en azından kurulu güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Kötü bir senaryoda bu kimlik bilgileri kullanılarak gizli bir şekilde toplantıda casusluk yapılması veya herhangi bir başka kötü amaç için kullanılması oldukça mümkün gözüküyor" dedi.

"Sohbet uygulamalarıyla iş için video konferans gerçekleştirmeyin"

Sohbet uygulamalarıyla iş için video konferans gerçekleştirmeyin diyen Akkoyunlu, "Bazı çalışanlar bu tür görevler için tasarlanmamış bir uygulamayı kullanarak bir toplantı düzenleyebilir. Bazı mesajlaşma uygulamaları grup toplantıları yapmaya olanak sağlar ancak bu işlevselliğe sahip olmaları onları kurumsal bir ortamda kullanmak için uygun yazılım ya da uygulama haline getirmez" şeklinde konuştu.

"Video konferans yazılımının güncel olduğundan emin olun"

Video konferans yazılımının güncelliğine vurgu yapan Akkoyunlu, "Bu tarz uygulamaların son sürümlerini kullanmak ve düzenli bir şekilde güncellemek herkes için gerekli bir adımdır. Bu tür uygulamaların geliştiricileri düzenli olarak güvenlik iyileştirmeleri yaparlar ve şirketlerin en büyük önceliği çalışanlarının bu uygulamaları güncel tutmasını sağlamak olmalıdır" diye konuştu.

"Kameranıza yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik yazılımı kullanın"

Kameranıza yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik yazılımı kullanılmasını öneren Akkoyunlu, "Ev internetiniz ve evdeki cihazlarınız ne yazık ki şirketinizdeki kadar güvenli olmayabilir" dedi.

"Ekranınızı paylaşırken dikkat edin"

Akkoyunlu sözlerini şöyle tamamladı: "Ekranınızı paylaşırken dikkat edin. Son olarak, video konferans uygulamalarıyla ilgili çok az deneyimi olan kişiler, konferans sırasında ne paylaştıklarının farkında olmayabilir. Kullanıcılar ekranlarını diğer katılımcılarla paylaşabilir veya dosya paylaşabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken, kullanıcıların ekranlarını temiz tutması ve yalnızca o arama için ihtiyaç duydukları uygulamaları kullanmasıdır. Bilgisayarınızda bulunan özel veya özel olmayan herhangi bir şeyi paylaşmak sanıldığından daha kolaydır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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