Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Talha Talip Açıkgöz ve Alperen Kahraman'ın tasarıladığı robot el yapımı patlayıcı ve bombaların imhasında kullanılabilecek…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F27%2Fnigdeli-genc-mucitlerin-son-bulusu-bomba-imha-robotu&redir_token=iApTu3NwuXNKlflqY1h7yEtyFzN8MTU0MzQxMjczMUAxNTQzMzI2MzMx&event=video_description&v=c469dWcpDNI' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCOm-6c3a9N4CFcOUVQodNP4By0jSmaS51q6vx3M' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F27%2Fnigdeli-genc-mucitlerin-son-bulusu-bomba-imha-robotu&redir_token=iApTu3NwuXNKlflqY1h7yEtyFzN8MTU0MzQxMjczMUAxNTQzMzI2MzMx&event=video_description&v=c469dWcpDNI' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/27/nig...</a>