27 Kasım 2018, 16:46
»»

Video | Niğdeli Genç Mucitlerin Son Buluşu: Bomba İmha Robotu

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Talha Talip Açıkgöz ve Alperen Kahraman'ın tasarıladığı robot el yapımı patlayıcı ve bombaların imhasında kullanılabilecek.

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Talha Talip Açıkgöz ve Alperen Kahraman'ın tasarıladığı robot el yapımı patlayıcı ve bombaların imhasında kullanılabilecek…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/11/27/nig... Niğde
27 Kasım 2018 Salı 16:46