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Video | Orangutan Cinta'dan koronavirüse karşı el yıkama dersi

Orangutan Cinta'dan koronavirüse karşı el yıkama dersi

18.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:43
Video | Orangutan Cinta'dan koronavirüse karşı el yıkama dersi
Endonezya'da orangutan nüfusunu korumak için çalışan Bornea Orangutanları Koruma Derneği, Cinta isimli orangutanın nehirde ellerini yıkadığı görüntülerini yayınladı.

Derneğin Facebook sayfasında paylaşılan videoda Cinta isimli orangutanın bakıcıları ve diğer orangutanların bakışları arasında nehirde ellerini yıkadığı görülüyor. Dernek, görüntüleri "Herkes buraya baksın! Cinta size koronavirüsten korunmak için harika el yıkama tekniğini gösteriyor" diyerek paylaştı. Orangutan Cinta, Bornea Adası'nda bulunan dernek tarafından henüz 5 aylıkken kurtarıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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