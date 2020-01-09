Papa Francis, bir rahibenin öpücük talebini "ısırmaması" şartıyla kabul etti

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki haftalık ayin sırasında kendisini öpmesini talep eden bir rahibeyi "ısırılmamak" şartıyla kabul etti.

"SENİ ÖPECEĞİM AMA ISIRMAYACAKSIN"

Geçtiğimiz günlerde elini sıkmak isteyen kadına verdiği sert tepki ile gündeme gelen dini liderin yanıtı bu kez daha ılımlı oldu. Papa Francis, kalabalığın arasında "Papa, bir öpücük" diye bağıran rahibeye "Sakin ol, seni öpeceğim, ancak ısırmayacaksın!" diye şakayla karşılık verdi ve rahibeyi sağ yanağından öptü. Sevinç ve heyecanı gözden kaçmayan rahibe daha sonra Papa Francis'e teşekkür etti.

ELİNİ ÇEKEN KADINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Papa geçtiğimiz ay Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret ettiği sırada bir kadının elini sertçe çekmesine tepki göstermişti. Elini sıkmak için yakalayan kadına kızan Papa Francis, ardından kadının eline vurmuştu.

Daha sonra davranışından ötürü özür dileyen Papa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Pek çok kez sabrımızı kaybediyoruz. Bu benim de başıma geliyor. Kötü örnek olduğum için özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.