Kaynak: Euronews.com

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in pazartesi günü katıldığı bir etkinlikte elini öpmeye çalışanlarla mücadelesinin görüntüleri tartışma konusu oldu. İtalya'nın Loreto kasabasında gelen Papa'yı selamlayan Katolikler, Francis'in Papalık mührü olarak geçen 'Balıkçı Yüzüğü'nü öpmeye çalıştı. Papa Francis'in ise her seferinde elini ve yüzüğü öptürmemek için yoğun çaba harcadığı kameralara yansıdı. Papa'nın 'Balıkçı yüzüğü'nü öpmek Katolik dünyasının en üst mertebesine saygı olarak addediliyor. Ancak Arjantinli Papa'nın göreve geldiği günden beri bu gelenekten uzak durmayı tercih ettiği biliniyor. Papa'nın bu davranışı kimileri tarafından mütevazi bulunsa da muhafazakar Katolikler tarafından hoş karşılanmıyor.