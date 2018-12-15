Para Nakil Aracından Yola Saçılan Paraları Toplamak İçin Birbirleriyle Yarışa Girdiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde kapısı kırık olan zırhlı bir para nakil aracından saçılan banknotlar otoyolu kilitledi. Olay yerindeki sürücüler paraları toplamak için yola fırladı.

SAÇILAN PARALARI TOPLAMAK İÇİN ARAÇLARINDAN İNDİLER

Amerikalı güvenlik şirketi Brinks'e ait zırhlı araç 'Route 3 West' otoyolunda ilerlerken arka kapısındaki sorun nedeniyle bir anda aracı takip eden arabaların üzerine para yağmaya başladı. Olayı fark eden sürücüler düşen banknotları toplamak için araçlarından indi.

PARAYI TOPLAMAYA ÇALIŞANLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Yoğun trafiğe aldırış etmeden saçılan paraları toplamak için yola fırlayan kişiler yüzünden yol kilitlendi ve trafik kazaları yaşandı. Olay yerinde bulanan yolcular bu anı şaşkınlıkla izlerken, bazıları bir, beş ve 100 dolarlarlık banknotları toplayan ve kaçan kişileri görüntüledi.

PARAYI ALIP KAÇANLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Polis olay esnasında iki hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Güvenlik güçleri saçılan paranın miktarına dair yorum yapmazken, olay yerinde şirket çalışanlarının bulunduğu için, düşen parayı alıp kaçmanın hırsızlık olduğunu belirtti. Parayı alıp kaçan kişilerin kimlikleri videolar üzerinde tespit edileceği belirtildi.

YEREL BASIN 510 BİN DOLARIN YOLA SAÇILDIĞINI AÇIKLADI

Zırhlı aracın bağlı olduğu Brinks şirketiyse, kaybolan toplam paranın miktarı hakkında bilgi vermedi. Ancak yerel basın olay esnasında toplam 510 bin doların yola saçıldığını ve 295 bin doların kaybolduğunu açıkladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında aynı şirkete ait zırhlı bir aracın arka kapasında sorun yaşanmış, aracın açılan kapısından desteler halinde 600 bin dolar yola düşmüştü.

http://tr.euronews.com/2018/12/15/vid...