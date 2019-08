Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale 'deki altın madeni çalışmalarına karşı düzenlenen "Su ve Vicdan Nöbeti" eylemlerine destek olmak için konser verdi.Altın madeni çalışmaları için Kaz Dağları'nda on binlerce ağacın kesildiğinin ortaya çıkmasının ardından başlayan eylem kapsamında Say, pazar günü Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisinde kendisi için hazırlanan sahnede piyano çaldı.