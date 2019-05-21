Prof. Dr. Yalçın Karatepe
, Hazine ve Maliye Bakanlığı
ocak-nisan döneminde için 54.5 milyar liralık açıkladığı açığı euronews için değerlendirdi. Karatepe geçen yıldan bu yana kamuda yapılanan harcamaların artması ve ona karşı gelirlerin nasıl düştüğünü anlattı.
Dr. Karatepe ayrıca TCMB
'den Hazine'ye aktarılacak olan kaynağın halkın tepkisine sebep olmasıyla hükümetin düzenlemeyi yapmak için İstanbul
seçimlerini beklediğini ifade etti.
Euronews
, Yalçın Karatepe
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, Dünya
Kaynak: Euronews.com