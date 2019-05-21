21.05.2019 17:50
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Video | Prof. Dr. Yalçın Karatepe İşsizlik Verilerini Yorumladı: Gerçek Rakam Yüzde 20'nin Üzerinde

Video | Prof. Dr. Yalçın Karatepe İşsizlik Verilerini Yorumladı: Gerçek Rakam Yüzde 20

Prof. Dr. Yalçın Karatepe başta bütçe açığı, Hazine'ye aktarılacak olan kaynak ve işsizlik verileri olmak üzere Türkiye'nin ekonomi gündemini euronews Türkçe için yorumladı

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak-nisan döneminde için 54.5 milyar liralık açıkladığı açığı euronews için değerlendirdi. Karatepe geçen yıldan bu yana kamuda yapılanan harcamaların artması ve ona karşı gelirlerin nasıl düştüğünü anlattı.

Dr. Karatepe ayrıca TCMB'den Hazine'ye aktarılacak olan kaynağın halkın tepkisine sebep olmasıyla hükümetin düzenlemeyi yapmak için İstanbul seçimlerini beklediğini ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com


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