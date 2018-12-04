04 Aralık 2018, 09:05
»»

Video | "asıl Engel Sizsiniz": Türkiye'de Engelli Bir Vatandaşın Yaşam Savaşı

Dünya Engelliler Günü: "Rampası olan bir kaldırıma aracınızı park ediyorsanız engel sizsiniz.

Dünya Engelliler Günü: "Rampası olan bir kaldırıma aracınızı park ediyorsanız engel sizsiniz. Kaldırımlarda engellilere rampa yoksa engel rampayı yapmayanlar. Engelliler kendilerini eve hapsetmiyorlar, onları sizler hapsediyorsunuz"…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/04/vid... Dünya Engelliler Günü
04 Aralık 2018 Salı 09:05