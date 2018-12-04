Dünya Engelliler Günü: 'Rampası olan bir kaldırıma aracınızı park ediyorsanız engel sizsiniz. Kaldırımlarda engellilere rampa yoksa engel rampayı yapmayanlar. Engelliler kendilerini eve hapsetmiyorlar, onları sizler hapsediyorsunuz'…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=mMqAXe4jvO8&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F04%2Fvideo-asil-engel-sizsiniz-turkiye-de-engelli-bir-vatandasin-yasam-savasi&redir_token=B51Y9obG29v3KNaGwlnLc118aC58MTU0Mzk4OTkyOEAxNTQzOTAzNTI4' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDAQ6TgYACITCMi5hOvAhd8CFRRw4AodqP0GYCj4HUjv-Y7x3oug5ZgB' data-url='/redirect'event=video_description&v=mMqAXe4jvO8&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F04%2Fvideo-asil-engel-sizsiniz-turkiye-de-engelli-bir-vatandasin-yasam-savasi&redir_token=B51Y9obG29v3KNaGwlnLc118aC58MTU0Mzk4OTkyOEAxNTQzOTAzNTI4' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/04/vid...</a>