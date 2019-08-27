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Video | Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

27.08.2019 22:30 Video | Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya günü birlik ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Moskova'daki MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı ziyaret eden iki lider birlikte dondurma yedi.

Hesabı kimin ödeyeceğini soran Erdoğan'a Putin "Siz misafirsiniz tabii ki biz ödeyeceğiz." dedi. Rusya devlet başkanı dondurma tercihini vanilya ve çikolatalıdan yana kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi aromayı seçtiği görüntülerden anlaşılamadı.
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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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