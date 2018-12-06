Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmasından bir gün sonra Rusya, yeni lazer silahı Peresvet'in görüntülerini basınla paylaştı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=j7UsK0SQnJCDjQmfwA68XVVHIPp8MTU0NDE2NzUzNUAxNTQ0MDgxMTM1&v=ZH5UTunV0KQ&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F06%2Fvideo-rusya-yeni-lazer-silahi-peresvet-in-kullanima-girdigini-duyurdu&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CCkQ6TgYACITCOLw0rzWit8CFVZw4Aod95MGr0ikodfO7omVv2Q' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'redir_token=j7UsK0SQnJCDjQmfwA68XVVHIPp8MTU0NDE2NzUzNUAxNTQ0MDgxMTM1&v=ZH5UTunV0KQ&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F06%2Fvideo-rusya-yeni-lazer-silahi-peresvet-in-kullanima-girdigini-duyurdu&event=video_description' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/12/06/vid...</a>