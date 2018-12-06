06 Aralık 2018, 10:26
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Video | Rusya Yeni Lazer Silahı Peresvet'in Kullanıma Girdiğini Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmasından bir gün sonra Rusya, yeni lazer silahı Peresvet'in görüntülerini basınla paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmasından bir gün sonra Rusya, yeni lazer silahı Peresvet'in görüntülerini basınla paylaştı…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/06/vid... Amerika Birleşik Devletleri,Rusya Federasyonu
06 Aralık 2018 Perşembe 10:26