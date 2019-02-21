Video : Samsung, Katlanabilir Galaxy Fold Telefonunu Tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde düzenlediği bir etkinlikte 2019 model telefonlarını tanıttı. İletişim devinin göze çarpan en yeni ürünü ise kuşkusuz katlanabilir tasarımıyla Galaxy Fold oldu…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=FSYSn_tuJ-uvTRrRC3dxDzsGHD18MTU1MDgyMjc2MUAxNTUwNzM2MzYx&v=39z0sFPoo38&q=https://tr.euronews.com/2019/02/21/video-samsung-katlanabilir-galaxy-fold-telefonunu-tanitti&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'redir_token=FSYSn_tuJ-uvTRrRC3dxDzsGHD18MTU1MDgyMjc2MUAxNTUwNzM2MzYx&v=39z0sFPoo38&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F21%2Fvideo-samsung-katlanabilir-galaxy-fold-telefonunu-tanitti&event=video_description' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCN_YvY-vzOACFYtGmAodJbwP5yj4HUj_xqKfhZa97t8B' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/02/21/vi...</a>