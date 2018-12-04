04 Aralık 2018, 10:16
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Video | Sarı Yelekliler'in Güvenlik Güçlerine Saldırı Anı Polis Kamerasında

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekli eylemcilerin düzenlediği ve şiddete dönüşen gösterilerde polislerin saldırıya uğradığı anlar polis kamerasına da yansıdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekli eylemcilerin düzenlediği ve şiddete dönüşen gösterilerde polislerin saldırıya uğradığı anlar polis kamerasına da yansıdı. …

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04 Aralık 2018 Salı 10:16