Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekli eylemcilerin düzenlediği ve şiddete dönüşen gösterilerde polislerin saldırıya uğradığı anlar polis kamerasına da yansıdı. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F04%2Fvideo-sari-yeleklilerin-guvenlik-guclerine-saldiri-ani-polis-kamerasinda&v=kv_hocVmc64&event=video_description&redir_token=N2GMO1U6-z_tSCe3BvCdVnFHxj18MTU0Mzk5NDEzMUAxNTQzOTA3NzMx' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F04%2Fvideo-sari-yeleklilerin-guvenlik-guclerine-saldiri-ani-polis-kamerasinda&v=kv_hocVmc64&event=video_description&redir_token=N2GMO1U6-z_tSCe3BvCdVnFHxj18MTU0Mzk5NDEzMUAxNTQzOTA3NzMx' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CC0Q6TgYACITCNesnr_Qhd8CFUaBfAodq30DMSj4HUiu55mrnLT4_5IB' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/12/04/vid...</a>