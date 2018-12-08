Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un benzin zamları konusunda geri adım atmasına rağmen Sarı Yelekliler kararlılıkla gösteri yapmaya devam ediyor. Peki tek ortak noktaları hükümet karşıtı olmaları olan Sarı Yelekliler neden bu kadar öfkeli?…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=Bj97rDz5obU&event=video_description&redir_token=Iq48UwmPuy2a2hgFIG-84OdD6kx8MTU0NDM3MTUzNkAxNTQ0Mjg1MTM2&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F08%2Fvideo-sari-yelekliler-neden-bu-kadar-ofkeli-kendilerine-sorduk' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'v=Bj97rDz5obU&event=video_description&redir_token=Iq48UwmPuy2a2hgFIG-84OdD6kx8MTU0NDM3MTUzNkAxNTQ0Mjg1MTM2&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F08%2Fvideo-sari-yelekliler-neden-bu-kadar-ofkeli-kendilerine-sorduk' data-sessionlink='itct=CDIQ6TgYACITCPv42rfOkN8CFZuS3godX80AWij4HUi1w-bnw_XenwY' data-target-new-window='True' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/08/vid...</a>