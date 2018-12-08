08 Aralık 2018, 19:06
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Video | Sarı Yelekliler Anlatıyor: Neden Bu Kadar Öfkeliler?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un benzin zamları konusunda geri adım atmasına rağmen Sarı Yelekliler kararlılıkla gösteri yapmaya devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un benzin zamları konusunda geri adım atmasına rağmen Sarı Yelekliler kararlılıkla gösteri yapmaya devam ediyor. Peki tek ortak noktaları hükümet karşıtı olmaları olan Sarı Yelekliler neden bu kadar öfkeli?…

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08 Aralık 2018 Cumartesi 19:06