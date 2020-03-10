Video sergisi Kill The Boss Galaeri N'de
Nilüfer Belediyesi farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
10.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:14
Nilüfer Belediyesi farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. "Patronu Öldür/ Kill The Boss " adlı grup sergisi Galeri N'de Bursalı sanatseverlerle buluştu. Video çalışmalarından oluşan sergi 19 Nisana kadar açık kalacak.
Nilüfer Belediyesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki Galeri N'de farklı bir sergiyi meraklıları ile buluşturuyor. John Egleson'un yönettiği "Sisteme Darbe/ The Shocked To The System" adlı filmin ana içeriğinden yola çıkarak hazırlanan "Patronu Öldür/ Kill The Boss" adlı grup sergisi izlenime açıldı. Galeri N'de sanateverlerle buluşan video sergisi, uluslararası alanda tanınmış üretken sanatçıları bir araya getiriyor. Sergide Khaled Hafez, Regina Jose Galindo, Bruno Muzzolini, Ferhat Özgür, Steve Piccolo, Anri Sala ve Fani Zguro'nun çalışmaları yer alıyor. Sergide yer alan video çalışmaları ağırlıklı olarak, emek gücü, güvencesizlik, göç ve tüketim politikasından küresel pazarlamaya ve maddi krizleri içeren eleştirel yaklaşımlara vurgu yapıyor. Galeri N'deki "Patronu Öldür/ Kill The Boss" adlı sergi 19 Nisan tarihine kadar izlenime açık kalacak. - BURSA
Nilüfer Belediyesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki Galeri N'de farklı bir sergiyi meraklıları ile buluşturuyor. John Egleson'un yönettiği "Sisteme Darbe/ The Shocked To The System" adlı filmin ana içeriğinden yola çıkarak hazırlanan "Patronu Öldür/ Kill The Boss" adlı grup sergisi izlenime açıldı. Galeri N'de sanateverlerle buluşan video sergisi, uluslararası alanda tanınmış üretken sanatçıları bir araya getiriyor. Sergide Khaled Hafez, Regina Jose Galindo, Bruno Muzzolini, Ferhat Özgür, Steve Piccolo, Anri Sala ve Fani Zguro'nun çalışmaları yer alıyor. Sergide yer alan video çalışmaları ağırlıklı olarak, emek gücü, güvencesizlik, göç ve tüketim politikasından küresel pazarlamaya ve maddi krizleri içeren eleştirel yaklaşımlara vurgu yapıyor. Galeri N'deki "Patronu Öldür/ Kill The Boss" adlı sergi 19 Nisan tarihine kadar izlenime açık kalacak. - BURSA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Video sergisi Kill The Boss Galaeri N'de
Etiketler : nilüfer belediyesi, Boss, Güncel
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